В Росгидромете предупредили об ускоренном потеплении в России

Росгидромет предупредил об ускоренном потеплении климата в России Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов предупредил об ускоренном потеплении климата в России.

Согласно данным ученых, прирост температуры за десятилетие составил 0,51 градуса по Цельсию, среднемировой показатель составляет 0,18 градуса.

- Собственные колебания климата никто не отменял, но существует высокая вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать, — цитирует Катцова РИА Новости.

Эксперт напомнил, что изменение климата приведет к большому количеству опасных природных явлений, таянию морского льда в Арктике, исчезновению льда на Северном морском пути. Сейчас ученые занимаются уточнением прогнозов того, когда и как произойдут эти изменения.

Ранее специалисты заявили, что России следовало бы принять все необходимые меры, чтобы избежать проблем, грозящих ей и всему миру из-за изменения климата. Ранее сообщалось, что ученые из Корнеллского университета выяснили, что с 60-х годов человечество потеряло порядка 21% роста сельскохозяйственного производства из-за изменения климата.