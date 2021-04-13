Савченко обвинила Киев в обмане участников конфликта в Донбассе

Бывший депутат Верховной Рады обвинила Киев в обмане участников конфликта в Донбассе Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что власти Украины в течение последних лет "плевали" на участников военных действий в Донбассе.

- Если власть продаст землю, что украинцам защищать? Участники АТО до сих пор не получили обещанные Порошенко и подтвержденные обещаниями Зеленского свои два гектара. Я, например, эту землю не получила, — сообщила Савченко в эфире телеканала "Наш".

Она добавила, что случаи, когда украинские власти крадут земли у участников конфликта в Донбассе, происходят постоянно.

Савченко отметила, что после "майдана" многие украинцы доверяли властям, поэтому отправились в Донбасс добровольцами, но сейчас этого не произойдет.

- В этот раз не будет такого. Не будет, потому что семь лет показали, как власть умеет плевать на участников АТО и на людей, — заявила Савченко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва считает особенно важным заботиться об интересах отвергнутых собственным государством русскоязычных жителей Донбасса. Он отметил, что Россия в целом заботится об интересах русскоговорящих по всему миру.