Опубликовано видео задержания убитого полицейским темнокожего в Миннесоте

В Сети появилась видеозапись задержания убитого полицейским темнокожего в Миннесоте Фото: REUTERS

В Сети появилось видео задержания убитого при задержании 20-летнего афроамериканца Данте Райта в городе Бруклин-Сентер штат Миннесота. Его прокомментировал глава городской полиции Тим Гэннон.

- Просмотрев видео и прослушав команды полицейского, я полагаю, что она (полицейский) намеревалась применить тазер, но в итоге выстрелила пулей, — приводит слова Гэннона газета Pioneer Press.

Он добавил, что смерть темнокожего является следствием "случайного выстрела".

На своей пресс-конференции Гэннон показал видео задержания, где на фоне слышны женские крики "тазер, тазер", что означает готовность применить электрошокер. В это же время на видео видно, что на Данте Райта направлено огнестрельное оружие. Глава городской полиции сообщил, что женщина временно отстранена от службы, но ее имя не разглашается.

Напомним, в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, полицейский открыл стрельбу при попытке задержать двадцатилетнего темнокожего мужчину. В результате этого последний скончался. После инцидента к месту происшествия пришли несколько сотен человек. Там же произошли столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, во время которых были повреждены несколько патрульных машин.