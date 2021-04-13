Москвичей предупредили о температурном рекорде 13 апреля 2021 года

Жителей Москвы предупредили о температурном рекорде 13 апреля 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что жителей Москвы во вторник, 13 апреля, ожидает самый теплый день с начала года. Температура повысится до плюс 23 градусов.

- Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние западная периферия антициклона. При таких условиях в Москве переменная облачность, без осадков. Температура в городе повысится до плюс 21-23 градусов, по области 19-24, — приводит слова Леуса РИА Новости.

Ожидается юго-восточный ветер 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление - 752 миллиметра ртутного столба.

Специалист добавил, что вторник может стать самым теплым днем с начала года. До этого температурный рекорд был поставлен 11 апреля, когда температура воздуха была 17,8 градуса тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе действительно установилась солнечная и теплая погода, но в скором времени она может смениться более холодной и ветреной.