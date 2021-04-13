Украинский активист принес российский флаг в горсовет Славянска

Украинский активист принес в горсовет Славянска российский флаг. Фото: скриншот видео

Украинский активист принес флаг России в сессионный зал городского совета Славянска.

Случай произошел на пленарном заседании 12 апреля. По информации "24 канала", российский флаг принес и установил рядом с украинским местный житель Василий Хоменко, участник боевых действий в Донбассе и активист с проукраинскими взглядами. Он не объяснил свой поступок, так как ему не дали этого сделать.

Глава администрации города вызвал местных сотрудника правоохранительных органов, который вынес из зала полотнище.

Ранее украинские радикалы устроили акцию протеста рядом с российским консульством в Одессе. Сообщается, что участники акции облили красной краской российский флаг, после чего подожгли его. Очевидцы также сообщают, что радикалы зажгли фаеры напротив дипмиссии России.