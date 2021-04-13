МИД РФ: Сроки возвращения посла Антонова в Вашингтон пока не обсуждаются

Сроки возвращения посла Антонова в Вашингтон пока не обсуждаются. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил во вторник, что конкретные сроки возвращения посла Анатолия Антонова в Вашингтон пока не обсуждаются.

— Мы сейчас не обсуждаем конкретные временные параметры возвращения посла Антонова в Вашингтон, потому что он, во-первых, не закончил консультационный процесс в Москве — вчера у него проходили дополнительные встречи, и дальше они запланированы, в том числе на этой неделе, — сказал Рябков.

Дипломат вернулся в Москву в марте для консультаций по российско-американским отношениям, которые, по его мнению, находятся в глубочайшем кризисе. Посол отметил, что Вашингтон последовательно разрушает всю наработанную ранее архитектуру связей между странами.

Ранее президент Джо Байден заявил, что РФ ответил за вмешательство в американские президентские выборы в ноябре прошлого года. Он неоднозначно высказался и о российском президенте, ответив журналистам, что "считает" российского лидера "убийцей".