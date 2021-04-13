В ГИБДД нашли брешь в новых правилах техосмотра автомобилей

Замглавы ГИБДД нашел брешь в новых правилах техосмотра автомобилей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фотографии транспортных средств, которые с 1 марта передаются в базу данных МВД, не защищены и могут быть модифицированы. Об этом указано в письме заместителя начальника ГИБДД Николая Шеюхина в Минтранс.

- Установленные требования к изображению транспортных средств не предусматривают защиту загружаемых фотоматериалов какими-либо техническими или программными средствами, — приводит цитату Шеюхина "Коммерсант".

Сообщается, что это позволяет загружать модифицированные файлы.

Компании, занимающиеся онлайн-техосмотром, подняли цены с 0,65-1 тысячи рублей до 1,5-2 тысячи рублей. Теперь автолюбители должны присылать не только информацию о пробеге, марке шин и копию СТС, но и две фотографии машины. Одна из таких организаций просит снимки без людей в отражении, зданий и небольшим количеством фона.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка техосмотра до 1 октября 2021 года. Новый порядок техосмотра, в том числе его обязательная фотофиксация, должен был начать действовать 1 марта текущего года, однако было глава правительства принял решение отложить этот переход.