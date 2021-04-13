Россиянам до 35 лет разрешат учиться на бюджете Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодым людям до 35 лет разрешат учиться на бюджетных местах. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

Автор документа - зампред комитета по образованию и науке Максим Зайцев отмечает, что после увеличения возраста молодежи до 35 лет, целесообразно разрешить им учиться на бюджетных местах в вузах.

В большинстве фракций Госдумы считают новую норму логичной и заслуживающей поддержки. О финансовой стороне вопроса пока не говорят, но на обучение возрастных студентов потребуется найти в бюджете свыше 100 млрд рублей. Финансирование одного бюджетного места составляет порядка 100 тысяч рублей в год.

- Спрос на получение высшего образования в данной категории населения очень велик. Инициатива будет востребована, - отмечает в беседе с «Известиями» зампред комитета по образованию и науке Максим Зайцев.

Если законопроект будет принят, то в вузах появится порядка миллиона новых бюджетных мест.

Эксперты уверены, что инициативу стоит поддержать, так как законопроект простимулирует возможность получения образования.

- Если человек решил и после 35 лет получить первое высшее бюджетное образование, почему бы не разрешить ему это сделать, - отметил председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.