Лавров: Россия ответит на вопросы ФРГ по Украине в обмен на запрашиваемые данные по Навальному

Лавров заявил, что ФРГ должна предоставить информацию по Навальному. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ответит Германии на вопросы, касающиеся Украины, после того, как Берлин предоставит запрашиваемую информацию по российскому блогеру Алексею Навальному, проходившему ранее лечение в клинике Шарите.

- Должен напомнить нашим коллегам, что они должны уважать право России проводить мероприятия на своей территории. Но вместе с тем я должен напомнить германской стороне, что на их территории оказался Навальный, о состоянии здоровья которого не было ничего сказано. И информация тщательно скрывается германской стороной, несмотря на все наши запросы, - цитирует министра РИА Новости.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре попросила Путина ослабить усиление российской армии на границе с Украиной. Оба лидера выразили обеспокоенность нарастающей конфликтной ситуацией в регионе. Так, президент РФ обратил внимание на провокационные действия Киева, которые обостряют обстановку.