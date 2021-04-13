Глава Амурской области Василий Орлов рассказал о восстановлении пострадавшего от пожара кардиологического центра в Благовещенске

Губернатор Василий Орлов рассказал о восстановлении кардиологического центра в Благовещенске. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Благовещенске начали разбирать кровлю пострадавшего от огня кардиологического центра. Пожар, вспыхнувший в больнице 2 апреля из-за неисправной проводки, серьезно повредил крышу. По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, историческое здание кардиоцентра будет восстановлено под контролем региональной инспекции по охране культурного наследия. Средства на разбор сгоревшей кровли выдел федеральный бюджет. На время, пока готовится проект реставрации, здание будет законсервировано. Глава области уже распорядился проверить состояние проводки в других учреждениях здравоохранения.

- Стоимость первоочередных работ по консервации специалисты оценивают примерно в пять миллионов рублей, - рассказал Василий Орлов. - Точная сумма станет известна после изготовления проекта временной кровли. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы восстановить объект культурного наследия. Управлению МЧС дано поручение проверить все аналогичные объекты здравоохранения, взять на контроль состояние проводки.

Общую сумму ущерба, нанесенного пожаром, еще предстоит определить. По предварительным оценкам, у здания полностью сгорела кровля, повреждены системы вентиляции и кондиционирования, внутренние помещения залиты водой. Благодаря прочной конструкции чердачных перекрытий, а также оперативным действиям пожарных, огонь удалось вовремя остановить, и он не перебрался внутрь.

Планируется, что противоаварийные работы будут завершены в мае, тогда же на здании появится временная кровля. До конца года будет готов проект реставрации, и в следующем году начнется ремонт больницы. Разработка проекта реставрации, а также работы по восстановлению кровли и ремонта всего кардиологического центра будут поручены строительным организациям, выбранным на конкурсной основе. По прогнозам специалистов, здание будет полностью восстановлено и введено в эксплуатацию к концу 2022 года.

Напомним, когда в кардиологическом центре Благовещенска начался пожар, бригада хирургов проводила 62-летнему пациенту операцию на сердце. Узнав о том, что здание горит, врачи отказались покинуть помещение и довели операцию до конца, пока пожарные тушили вспыхнувшую кровлю. Около полутора часов медики работали в экстремальных условиях, спасая жизнь больного. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его перевели в другую больницу.