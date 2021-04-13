Лавров: Россия осуждает попытки сорвать переговоры по иранской ядерной сделке в Вене

Сергей Лавров заявил, что Россия осуждает любые попытки сорвать переговоры по иранской ядерной сделке в Вене Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия осуждает любые попытки сорвать переговоры Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) по рассмотрению реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене. Об этом он сообщил после встречи с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

- Мы поддерживаем ведущиеся сейчас на Венской площадке переговоры и осуждаем любые попытки сорвать эти важнейшие переговоры, — заявил Лавров.

Он сообщил, что предметно обсудил с коллегой ситуацию вокруг СВПД. Российский министр выразил надежду, что "Вашингтон наконец вернется к полному выполнению указанной резолюции Совета Безопасности".

Ранее иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором заявил, что после этой диверсии Тегеран вправе принять меры для защиты своих интересов, назвав случившееся в Натанзе "ядерным терроризмом".