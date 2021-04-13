Умер Александр Ярдошвили. Главный врач московского «Динамо» скончался на 67 году жизни во вторник утром, 13 апреля. Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС

Умер Александр Ярдошвили. Главный врач московского «Динамо» скончался на 67 году жизни во вторник утром, 13 апреля. Причиной смерти стала остановка сердца. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба "Динамо"-Москва.

Александр Эдуардович посвятил свою жизнь футболу и проработал врачом больше 40 лет.

В футбольный клуб Динамо он пришел в 1982 году. На протяжении 8 лет работал в московском «Динамо» — шесть из них в футбольном клубе и два - в ватерпольном. После Ярдошвили перешел в одесский «Черноморце». Он работал врачом также и в московском «Локомотиве», и в ЦСКА, и в сборной России. В июне 2016 года он вернулся в родной «Динамо».

Александр Эдуардович - заслуженный врач РФ и глава профсоюза футбольных врачей РФС.

Футбольный клуб «Динамо» Москва выразил соболезнования родным и близким Ярдошвили.

О дате прощания и похорон пока не сообщается. Отмечено, что об этом будет заявлено позднее.