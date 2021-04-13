Лавров ответил на просьбу Германии по данным о передвижении российских войск

Сергей Лавров ответил на претензии Германии о перемещениях российских войск Фото: Тимур ХАНОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на претензии Германии, которая заявила, что Россия до сих пор не объяснила перемещение своих вооруженных сил на границе с Украиной.

- Должен напомнить нашим коллегам, что они должны уважать право России проводить мероприятия на своей территории. Но вместе с тем я должен напомнить германской стороне, что на их территории оказался Навальный, о состоянии здоровья которого не было ничего сказано. И информация тщательно скрывается германской стороной, несмотря на все наши запросы, — сказал Лавров.

Напомним, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что если России нечего скрывать, то ее представители могли бы дать объяснения по поводу предполагаемого передвижение своих вооруженных сил у границы с Украиной.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, и это не должно никого волновать.