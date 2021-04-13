Фото Путина разместили на афише африканского чемпионата по самбо

Фотографию Владимира Путина разместили на афише африканского чемпионата по самбо Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федерация самбо Центральной Африканской Республики разместила на афише чемпионата страны по самбо изображение президента России Владимира Путина. На снимке российский лидер одет в красное кимоно.

- Вы знаете, что президент Владимир Путин - спортсмен и любит самбо. Очень важно укреплять отношения между Россией и ЦАР. Мы это делаем путем продвижения вида спорта с русскими корнями, — цитирует президента Федерации самбо ЦАР Кевина Сирила Мобили-игнава РИА Новости.

Он отметил, что для местных самбистов честь акцентировать внимание на российском происхождении этого вида спорта. Так они стараются укрепить отношения между двумя странами.

Афиша чемпионата ЦАР по самбо

В 2018 году календарь на 2019 года с фотографиями Владимира Путина был распродан в Японии за несколько дней, чему удивились не только японские издатели, но и западные СМИ. Сам календарь, как и многие его собратья, представляет собой традиционный набор фотографий российского президента - причем далеко не все они свежие, а некоторые так и вовсе десятилетней давности.