В МИД РФ посоветовали США держаться подальше от России и Крыма

Сергей Рябков посоветовал США держаться подальше от России и Крыма Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что американским военным кораблям нечего делать у берегов России.

- Я не хотел бы вдаваться в вопросы разных интерпретаций того, что такое свобода мореплавания, свобода моря, особенно в данном контексте. Я знаю одно, что американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, — заявил Рябков журналистам.

Он отметил, что Москва советует США "держаться подальше от России и Крыма". Рябков подчеркнул, что риски инцидентов очень высоки.

Ранее в соответствии с конвенцией Монтре Турция уведомила Россию и планируемом проходе военных кораблей Соединенных Штатов в Черное море. Сообщается, что корабли по очереди пройдут через пролив 14 и 15 апреля и вернутся 4 и 5 мая.