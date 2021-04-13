МИД Ирана: диверсия в Натанзе усилит позиции Тегерана в переговорах по ядерной сделке

В МИД Ирана заявили, что диверсия в Натанзе усилит позиции Тегерана в переговорах по ядерной сделке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что диверсия на иранском ядерном объекте в Натанзе улучшит позиции Тегерана во время переговоров по ядерной сделке. Об этом он сообщил по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

- Будьте уверены, что возможности Ирана как в плане переговоров, так и в плане развития ядерной промышленности будут лучше, — заявил иранский министр.

Он сообщил, что "Иран в ближайшее время непременно будет развивать ядерный объект в Натанзе с более продвинутыми центрифугами".

Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает попытки сорвать переговоры по иранской ядерной сделке в Вене. Он сообщил, что предметно обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД. Российский министр выразил надежду, что "Вашингтон наконец вернется к полному выполнению указанной резолюции Совета Безопасности".