За последние сутки в России выявлено 8 173 случая заражения коронавирусом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки в России выявлено 8 173 новых случая коронавируса в 83 регионах из 85. 12,8% заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Специалистами зафиксировано 338 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 611 человек, сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 4 657 883 случая болезни. Из них 4 281 776 смогли справиться с болезнью.103 601 стали жертвами коронавируса.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России взята под контроль. Отмечается спад числа заболевших инфекцией. Он напомнил, что вакцинация в стране продолжается. Министр рекомендовал сделать прививку людям старше 60 лет.

Массовая вакцинация в РФ началась в декабре прошлого года. Прививка выполняется препаратом "Спутник V". Всего в России разработаны и зарегистрированы три препарата для профилактики коронавирусной инфекции: «Спутник V», созданный в Институте имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона», разработанный новосибирским центром «Вектор» и «КовиВак», разработанный центром им. Чумакова.