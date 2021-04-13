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Коронавирус Covid-1913 апреля 2021 11:46

За последние сутки в России выявлено 8 173 случая заражения коронавирусом

12,8% заболевших не имели клинических проявлений болезни
Анастасия РЫШКОВА
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За последние сутки в России выявлено 8 173 случая заражения коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 8 173 случая заражения коронавирусом.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки в России выявлено 8 173 новых случая коронавируса в 83 регионах из 85. 12,8% заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Специалистами зафиксировано 338 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 611 человек, сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 4 657 883 случая болезни. Из них 4 281 776 смогли справиться с болезнью.103 601 стали жертвами коронавируса.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России взята под контроль. Отмечается спад числа заболевших инфекцией. Он напомнил, что вакцинация в стране продолжается. Министр рекомендовал сделать прививку людям старше 60 лет.

Массовая вакцинация в РФ началась в декабре прошлого года. Прививка выполняется препаратом "Спутник V". Всего в России разработаны и зарегистрированы три препарата для профилактики коронавирусной инфекции: «Спутник V», созданный в Институте имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона», разработанный новосибирским центром «Вектор» и «КовиВак», разработанный центром им. Чумакова.

Распространение коронавируса в мире