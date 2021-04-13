AliExpress составил портрет российского онлайн-покупателя

AliExpress составил портрет онлайн-покупателя из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Интернет-магазин AliExpress Россия и исследовательская компания ResearchMe составили портрет типичного онлайн-покупателя в регионах России.

В исследовании приняли участие три тысячи граждан РФ из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Владивостока и Калининграда.

Оказалось, что женщины пользуются интернет-магазина на 30% больше мужчин. Первые чаще всего покупают в онлайне одежду, а вторые — бытовую технику. При этом женщины, как правило, замужем (42%) и у них есть дети (56%).

Чаще всего россияне совершают онлайн-покупки для себя. Товары в подарок или для семьи они выбирают в два раза реже, очень редко — для работы. Самая популярная покупка онлайн — одежда (55%). Далее идет бытовая техника и электроника.

Треть опрошенных привыкли покупать через интернет-магазины питания и бытовую химию. При этом большинство совершает покупки в сети не чаще раза в месяц.

Больше всего в онлайн-шоппинге россияне ценят свободу. То есть возможность покупать в любое время, найти товар и получить его, не выходя из дома.