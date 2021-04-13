Теннисист Даниил Медведев заболел коронавирусом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Теннисист Даниил Медведев заболел коронавирусом. Его тест дал положительный результат, сообщает пресс-служба ATP.

В связи с болезнью Медведеву пришлось отказаться от участия в турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло, который проходит с 11 по 18 апреля.

Теннисист должен был начать турнир со второго круга, сыграв с победителем матча между грузином Николозом Басилашвили и сербом Филипом Крайиновичем.

"Это большое разочарование не сыграть в Монте-Карло. Я сфокусирован на выздоровлении и намерен вернуться в тур как можно быстрее", - высказался Даниил Медведев о своей болезни.

За спортсменом наблюдают врачи, он находится в изоляции.

Российскому теннисисту Даниилу Медведеву 25 лет, он является второй ракеткой мира и победителем 10 турниров АТР, а также финалистом двух турниров Большого шлема. Медведев один из двух российских теннисистов в XXI веке, который доходил до финала турнира Большого шлема в одиночном разряде.