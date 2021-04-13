Немецкие экоактивисты подали иск против строительства "Северного потока - 2" Фото: REUTERS

Природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала иск в суд Гамбурга с требованием отменить решение регулятора, который ранее выдал разрешение на строительство газопровода «Северный поток – 2» в немецких водах. Об этом говорится в пресс-релизе, который организация распространила во вторник, 13 апреля.

DUH регулярно критикует «Северный поток - 2» и инициирует судебные разбирательства по данному проекту. На данный момент Deutsche Umwelthilfe подала иск против ускоренного строительства газопровода.

«Иск, поданный в административный суд Гамбурга, направлен против разрешения на строительные работы, которое было выдано ранее ... Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии (BSH)», - говорится в заявлении организации.

Речь идет об укладке 16,5 км труб в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море. Как заявляет организация в пресс-релизе, на сегодняшний день строительные работы в немецких водах «невозможны». Экологи говорят, что ведомство, вынося решения о разрешении строительства, в недостаточной степени учло климатический аспект.

Напомним, накануне в Германии уже отклонили требования природоохранных организаций DUH и Союза защиты природы (NABU) об отмене разрешения на укладку газопровода «Северный поток-2». После повторной проверки было вынесено решение, что выданное ранее разрешение на строительство трубопровода останется в силе.