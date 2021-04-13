Рамос заразился коронавирусом. Фото: REUTERS

Мадридский "Реал" перед важными встречами сезона понес тяжелую потерю - защитник клуба Серхио Рамос сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба команды во вторник, 13 апреля.

- «Реал» уведомляет, что последний тест нашего игрока Серхио Рамоса на COVID-19 дал положительный результат, - сообщила пресс-служба "Реала" во вторник, 13 апреля 2021 года.

Отметим, что ранее Серхио Рамос восстанавливался после мышечной травмы. И по этой причине пропустил матч против "Барселоны" в чемпионате Испании. Ранее же коронавирусом заразился его напарник по обороне "Реала" - француз Рафаэль Варан.

Таким образом, Рамос не сможет точно помочь своему клубу в ближайших важных поединках. А на кону - выход в полуфинал Лиги Чемпионов. Встреча пройдет в Ливерпуле завтра, 14 апреля.

В этом сезоне Рамос сыграл 15 матчей за "Реал", забив в них 2 гола. Контракт Серхио с командой рассчитан до июня 2021 года.