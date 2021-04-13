Самара организовала уникальный Всероссийский телемарафон «Мой космос»

Уникальный телемарафон длился 12 часов. Фото: Правительство Самарской области

12 апреля состоялся уникальный Всероссийский 12-часовой телемарафон «Мой космос», приуроченный к 60-летию Дня космонавтики. В центре беспрецедентного события в телевизионном эфире оказалась Самара, которую по праву называют космической столицей России.

Трансляция проходила в региональном эфире канала «Россия 24», на муниципальном телеканале «Самара 24», а также на всех сетевых платформах ГТРК «Самара» и в социальных сетях. Зрители активно следили за событием, на разных источников они собрали более 270 тысяч просмотров. Телевизионные рейтинги еще только предстоит сосчитать, но программу анонсировали в 60 регионах.

В телемарафоне принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он рассказал промышленного космического кластера, перспективных разработках самарских конструкторов и ученых, уделив особое внимание развитию инженерного образования и практике молодежной вовлеченности в идею покорения околоземного пространства.

Основными площадками телемоста стали студия ГТРК «Самара» и музейный комплекс «Самара Космическая». За 12 часов зрители смогли посмотреть репортажи со всей страны, посвященные истории освоения космоса, принять участие в «виртуальной экскурсии по «гагаринским местам» и не только.

В прямом эфире были показаны: церемония закладки капсулы в основание будущего Планетария; космическая экскурсия, которую провел Дмитрий Азаров для школьников, награждение значками ГТО юных атлетов. Все это благодаря телемарафону теперь стало новой космической историей Самары.

К марафону подключились 44 города из более чем 30 регионов России. Самара стала центром самого масштабного мультимедийного проекта в истории регионального телевидения — передачи от региона к региону через территорию всей страны виртуальной «космической эстафеты».