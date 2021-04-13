В МИД Украины заявили, что Киев не планирует никаких наступательных действий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев не хочет войны и не планирует никаких наступательных действий. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что незалежная привержена решать ситуацию в Донбассе дипломатическим путем.

«Украина не хочет войны, мы не планируем никаких наступательных действий», - заверил глава внешнеполитического ведомства на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Министр отметил, что Киев привержена решать ситуацию дипломатическим путем, однако не будет терять бдительности в случае, если «начнется виток насилия».

Кроме того, по его словам, Киеву и Североатлантическому альянсу необходимо интенсифицировать сотрудничество на фоне эскалации на востоке Украины.

Напомним, ранее Кремль назвал эскалацию ситуации в Донбассе беспрецедентной. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, возобновление гражданской войны на Украине может стать угрозой для России. Он заявил о том, что военной эскалации ситуации не хочет ни одна из стран.