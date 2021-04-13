МИД РФ: США сознательно превращают Украину в "пороховую бочку"

Сергей Рябков заявил, что США сознательно превращает Украину в "пороховую бочку" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США наращивают военную помощь Украине, сознательно превращая ее в "пороховую бочку".

- Поставки шли, они продолжаются, объемы этой помощи наращиваются. Соединенные Штаты и другие натовские страны сознательно превращают Украину в пороховую бочку, — заявил Рябков.

Он отметил, что ответственность за обострение ситуации на Украине целиком ляжет на украинские власти и ее союзников с Запада. Рябков подчеркнул, что власти России сделают все, чтобы обеспечить безопасность страны и безопасность россиян в случае конфликта на Украине.

Ранее Сергей Рябков отреагировал на перемещениях американских военных кораблей в Черном море. Он посоветовал держаться подальше от России и Крыма, подчеркнув, что риски инцидентов очень высоки.