Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика13 апреля 2021 12:30

МИД РФ: США сознательно превращают Украину в "пороховую бочку"

Замглавы ведомства Сергей Рябков заявил, что ответственность за обострение ситуации на Украине целиком ляжет на Киев
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (6)Комментарии (6)
Сергей Рябков заявил, что США сознательно превращает Украину в "пороховую бочку"

Сергей Рябков заявил, что США сознательно превращает Украину в "пороховую бочку"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США наращивают военную помощь Украине, сознательно превращая ее в "пороховую бочку".

- Поставки шли, они продолжаются, объемы этой помощи наращиваются. Соединенные Штаты и другие натовские страны сознательно превращают Украину в пороховую бочку, — заявил Рябков.

Он отметил, что ответственность за обострение ситуации на Украине целиком ляжет на украинские власти и ее союзников с Запада. Рябков подчеркнул, что власти России сделают все, чтобы обеспечить безопасность страны и безопасность россиян в случае конфликта на Украине.

Ранее Сергей Рябков отреагировал на перемещениях американских военных кораблей в Черном море. Он посоветовал держаться подальше от России и Крыма, подчеркнув, что риски инцидентов очень высоки.