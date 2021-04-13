Кремль не получал запроса Зеленского на телефонный разговор с Путиным

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сегодняшний день в Кремле не получали запрос об организации телефонных переговоров президентов России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По состоянию на сейчас я могу сказать, что за последние дни никаких запросов не было», - заявил представитель Кремля в ходе своего брифинга во вторник, 13 апреля.

Пресс-секретарь главы государства предположил, что «еще по дипломатическим каналам они к нам не дошли».

Накануне Песков уже отвечал на аналогичный вопрос журналистов, и говорил о том, что российский лидер всегда есть что сказать по поводу разрядки напряженности и предотвращения потенциальной военных действий в Донбассе.

Днем ранее, в понедельник, 12 апреля, появилось сообщение, что Зеленский запросил Кремль о переговорах с Путиным. Пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель пояснила, что президент Украины хочет обсудить с российским коллегой эскалацию конфликта в Донбассе.