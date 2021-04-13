Аналитик спрогнозировал снижение курса доллара до 70 рублей к концу апреля

Аналитик назвал возможный курс рубля к концу апреля Фото: REUTERS

Российский рубль продолжает успешно сопротивляться санкционному давлению. Об этом заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. При этом на долговом рынке появились первые признаки усиления покупок, что также можно считать положительным фактором для дальнейшего укрепления рубля.

«Другой важный сигнал - позитивная динамика «голубых фишек» российского фондового рынка. Крупные компании - это индикатор настроений в отношении российского рынка, и этот барометр сместился в положительную территорию», - цитирует аналитика «Российская газета».

Эксперт добавил, что на сегодняшний день рубль выглядит выгодным краткосрочным вложением в расчете на возвращение в диапазон 73-77 рублей за доллар. При этом нижней границы диапазона валюта может достичь уже ву ближайшие недели отмечает Купцикевич.

«Более того, восстановление экономики и довольно жесткая монетарная политика Банка России открывает возможности для того, чтобы USDRUB вышла из этого коридора вниз, направившись на 70 к концу апреля», - добавил аналитик.

Напомним, утром на открытии торгов Московской биржи курс доллара составил 77,44 рубля, а курс евро - 92 рубля, передает «Свободная пресса».

Ранее аналитики отметили, что неблагоприятном стечении факторов курс евро и вовсе может подняться до рекордных 120 рублей, однако очевидных предпосылок для этого сейчас нет, передает телеканал «360».