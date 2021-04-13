Песков объяснил ограничение полетов в Турцию

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Решение Оперштаба ограничить авиасообщение России с Турцией не является политическим, а обусловлено ростом заболеваемости коронавирусной инфекции в этой стране. Такое объяснение дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Ситуация носит исключительно эпидеомиологический характер, решение связано с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции», - сказал представитель Кремля, комментируя вопрос, связано ли решение ограничить полеты в Турцию с заявлением турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке Украины, и есть ли в этом решении политическая подоплека.

Песков также отметил, что ситуация с распространением коронавируса в России спокойнее, чем в соседних странах, однако необходимо не забывать, что пандемия еще продолжается

Напомним, решено приостановить авиасообщение с Турцией на полтора месяца - в период с 15 апреля по 1 июня. Регулярное авиасообщение между двумя странами будет ограничено только двумя рейсами в неделю на взаимной основе. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отметила, что стабилизации в мире по коронавирусу пока не наблюдается, а большинство заболевших граждан, приезжающих в России из-за границы, приезжают именно из Турции.