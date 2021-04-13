В Кремле ответили на слухи о подготовке послания Путина в "секретном бункере"

Дмитрий Песков ответил на слухи о подготовке послания Путина в "секретном бункере" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слухи о том, что послание Владимира Путина Федеральному собранию подготавливается в "секретном бункере".

- Напротив Белого Дома через реку вовсе никакой не бункер и никакой не секретный. Это как раз тот самый координационный центр правительства, — сообщил Песков журналистам.

Он добавил, что само послание пройдет в Кремле и "никакого секрета здесь нет".

Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин сам пишет послание парламенту и порой его дорабатывает до последних минут. Он также отметил, что иногда для самих авторов основных тезисов послания бывают сенсационные заявления.

Также пресс-служба Кремля сообщила, что обязательным условиям для допуска журналистов на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет наличие двух отрицательных ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Также была опубликована квота для допуска журналистов.