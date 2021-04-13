В ОНФ обратили внимание на проблемы самозанятых в судах Фото: Shutterstock

В российские суды стали поступать первые споры, сторонами в которых являются самозанятые. Так как подобный налоговый режим был введен в стране те так давно, то судебная практика по подобным вопросам еще не сформировалась.

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) изучили судебные акты и обратили внимание, что часто статус самозанятого играет против человека. Потеря дохода во время пандемии не становится весомым аргументом для послабления по ранее принятым обязательствам.

А в одном из процессов прокурор ходатайствовал об ограничении доступа к сайту, где обсуждались тонкости нового налогового режима.

Порой надзорные органы трактуют такие платформы, как раскрытие нелегальных способов ухода от налогов.

Подобные выводы судов и надзорных органов заставили представителей ОНФ обратиться к первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

- Иногда надзорные органы следят за исполнением законодательства с большей степенью строгости, чем та, которую готов поддержать суд, - цитирует «Известия» текст письма.

Вице-премьера просят оценить ситуацию и дать поручения различным ведомствам, в компетенцию которых входит решение подобных вопросов.

- Самозанятые - новый юридический статус, на «отшлифовку» законодательства потребуется несколько лет, - отмечается в письме ОНФ.

Документ дошел до адресата и соответствующие указания уже переданы по ведомствам.