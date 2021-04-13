В Кремле ответили странам, создающим из России "угрозу"

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Некоторые страны пытаются создать в лице Москвы эфемерную угрозу с целью оправдания своих недружелюбных действий. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, любые рассуждения представителей некоторых стран сейчас о том, что Москва представляет угрозу, и на эту угрозу необходимо отвечать «и тому подобное», является попытками «создать какую-то эфемерную угрозу, чтобы с помощью нее оправдать свои недружелюбные действия».

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон на многих уровнях проводят консультации с Москвой в связи с ситуацией на границе с Украиной, и выражает обеспокоенность из-за высказываний украинских военных о наращивании российских сил вдоль границы. По ее словам, речь идет о проблеме «российской агрессии» в регионе.