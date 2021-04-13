В НАТО назвали необоснованной переброску войск РФ к границе с Украиной

Генсек НАТО заявил, что альянс считает необоснованным перемещение войск РФ у границы с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс считает необоснованным перемещенные вооруженных сил России у границы с Украиной. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе.

- Альянс пристально отслеживает переброску тысяч российских военных к границам с Украиной, что является крупнейшим военным усилением с 2014 года. Эти действия остаются необоснованными и необъяснимыми, — заявил Столтенберг.

Он добавил, что поддержка альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины остается незыблемой. Столтенберг отметил, что НАТО поддержало Киев размещением своих войск у границы с Россией.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, и это не должно никого волновать. Он добавил, что Россия обеспечивает безопасность своих территорий, где наблюдается активность Североатлантического альянса.