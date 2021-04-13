Курс биткоина снова обновил исторический максимум, достигнув $62,5 тысяч Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 13 апреля, курс криптовалюты биткоин поднялся до 62,6 тысяч долларов и достиг очередного максимума, побив рекорд, установленный 13 марта.

Как свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи бирже Binance в ходе торгов по состоянию на 11.23 московского времени рост в цене биткоина составил 3,1 процент, составив 62,54. Согласно данным CoinMarketCap, криптовалюта дорожал на 2,84 процента, достигнув 62,6 тысячи долларов.

Напомним, месяц назвал, 13 марта, курс криптовалюты биткойн поднялся выше 61,8, после чего начал снижаться.

Ещё в декабре прошлого года курс биткоина составлял чуть больше 20 тысяч долларов, однако 21 февраля 2021 года стоимость криптовалюта побила исторический рекорд и превысила отметку в 58 тысяч долларов, но, как писал сайт kp.ru, после достижения такого максимума биткоин начал резко терять в цене.