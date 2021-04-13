Пользователям WhatsApp рассказали о новых причинах блокировки в мессенджере. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты обнаружили новую уязвимость мессенджера WhatsApp, которая может стать причиной блокировки аккаунта.

Отмечается, что злоумышленники используют два "слабых места" приложения, а именно привязку к номеру телефона и возможность лишить пользователя доступа к аккаунту, написав обращение в службу поддержки, пишет Forbes.

При вводе номера телефона в приложении сервис запрашивает код подтверждения, который обычно отправляется в SMS-сообщении или с помощью звонка. Злоумышленники вводят неверный код, а затем запрашивают новый, пока мессенджер не заблокирует возможность сброса кода на двенадцать часов. После этого мошенники отправляют запрос в службу поддержки мессенджера с просьбой заблокировать аккаунт из-за потери телефона. При этом указывается номер телефона жертвы.

Эксперты отметили, что обработка таких жалоб от возможных пользователей обрабатывается автоматически и не происходит проверки на достоверность отправителя запроса. При этой ситуации владелец может лишиться аккаунта, если вовремя не обратиться с проблемой в службу поддержки.