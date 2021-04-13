Госдума запретила изымать домашних животных за долги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 13 апреля, Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который вводит запрет на изъятие судебными приставами за долги домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности.

На сегодняшний день Гражданский процессуальный кодекс содержит перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Согласно законопроекту, документ будет дополнен указанием на домашних питомцев, определенных в законе об ответственном обращении с животными.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что внести такие изменения необходимо «исходя из гуманного отношения не только к домашним питомцам, но и к их владельцам». Парламентарий отметил, что питомец становятся членами семьи, а его изъятие становится «очень болезненным событием». Как он считает, новый закон «позволит предотвратить трагедию, которая может разыграться, если приставы заберут животное».

Документ был внесена в Госдуму в сентябре 2020 года главами комитетов по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и по экологии Владимиром Бурматовым.