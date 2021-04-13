Жительница США нашла в купленном пиджаке тайное послание о похоронах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жительница Флориды купила подержанную вещь и нашла в ней тайное послание о похоронах.

Как передает издание Metro, Джоанн (JoAnn) приобрела пиджак красного цвета в одном из благотворительных магазинов, а по приезде домой обнаружила в кармане приколотый на булавку белый клочок бумаги. В записке было написано: «Похороните меня в этом наряде».

Американка опубликовала фото своего пиджака и послания на своей странице в соцсетях, и некоторых пользователей испугала такая история. Один из пользователей назвал такую ситуацию «жуткой», а другой признался, что не смог бы его носить.

«Ужасно осознавать, что семья прежней владелицы пиджака так и не увидела ее послание», - написал еще один пользователь.

Однако некоторые отнеслись с юмором к такой истории. Кто-то предположил, что в магазине была еще одна куртка с запиской: «Я передумала, лучше похороните меня в этой».

«Тебе очень идет этот пиджак, я рада, что планы на эту вещь изменились», - отметил один из пользователей.

«Мы даже не знаем, умерла ли предыдущая владелица. Может быть, она похудела или поправилась и решила выбрать другой похоронный наряд», - добавил другой.