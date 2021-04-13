В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

Суд в Москве арестовал россиянина по подозрению в госизмене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лефортовский суд города Москвы арестовал на два месяца россиянина, которого подозревают в государственной измене.

Двенадцатого апреля была избрана мера пресечения Голубкину Валерию Николаевичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 12 июня, — цитирует сообщение суда РИА Новости.

Детали дела не раскрываются. Голубкин свою вину не признает и собирается обжаловать решение суда, пишет ТАСС.

- Мы собирается обжаловать избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщил адвокат Голубкина Александр Тимошенко.

Юрист подчеркнул, что его подзащитный находится в статусе подозреваемого, обвинение ему не предъявили.

В феврале 2021 года Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Демури Воронина, которого подозревают в государственной измене. Подробности дела не разглашались.