В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

Суд в Москве арестовал россиянина по подозрению в госизмене
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Лефортовский суд города Москвы арестовал на два месяца россиянина, которого подозревают в государственной измене.
Двенадцатого апреля была избрана мера пресечения Голубкину Валерию Николаевичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 12 июня, — цитирует сообщение суда РИА Новости.
Детали дела не раскрываются. Голубкин свою вину не признает и собирается обжаловать решение суда, пишет ТАСС.
- Мы собирается обжаловать избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщил адвокат Голубкина Александр Тимошенко.
Юрист подчеркнул, что его подзащитный находится в статусе подозреваемого, обвинение ему не предъявили.
В феврале 2021 года Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Демури Воронина, которого подозревают в государственной измене. Подробности дела не разглашались.