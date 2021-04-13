Египет требует у владельца Ever Given $900 млн за аварию на Суэцком канале. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник президента по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш заявил, что Египет намерен получить от владельца судна Ever Given, заблокировавшего Суэцкий канал, компенсацию в размере $900 млн.

"Мы потребуем компенсации от владельца судна за все последствия, к которым привела посадка судна на мель, за использование всех буксиров, потребуем всю стоимость", - цитирует Мамиш РИА Новости.

Напомним, 23 марта в Суэцком канале в следствие сильной песчаной бури на мель сел контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн.

Он заблокировал проход более чем 400 судам. Египетские власти приняли решение самостоятельно решить проблему блокировки канала.

Ранее представители компании Inchcape Shipping заявили, что судно сняли с мели и начали буксировать в направлении Горьких озер.