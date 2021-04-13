Путин обсудил с президентом Филиппин поставки российской вакцины "Спутник V"

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 13 апреля, в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и глава Филиппин Родриго Дутерте среди прочего обсудили вакцинацию жителей Филиппин российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Как говорится на сайте Кремля, лидеры двух стран обсудили актуальные темы российско-филиппинской повестки дня. В ходе переговоров был подтвержден обоюдный настрой на углубление взаимодействия в торгово-экономической, в также научно-технологической и гуманитарной областях. Особое внимание президенты уделили обсуждению вопроса борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Условлено о налаживании сотрудничества по линии профильных ведомств, в том числе по вопросам поставок российской вакцины "Спутник V" на Филиппины», - говорится в сообщении Кремля.

Телефонные переговоры двух лидеров были приурочены к 45-летию установления дипломатических отношений между Россией и Филиппинами.