Владимир Жириновский предложил переименовать город Энгельс Фото: Анна САДОВНИКОВА

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать город Энгельс в Саратовской области. Он считает, что мыслитель Фридрих Энгельс, именем которого был назвал населенный пункт, был "русофобом".

- Город Энгельс... До каких пор один из городов России будет носить имя этого самого страшного русофоба? И Энгельс, и Маркс были родоначальниками русофобии... Ему город стоит целый и памятник на бывшей Кропоткинской площади. Это недопустимо... Энгельс 170 лет назад дал установку разрушить Россию... Кто нас будет уважать, если мы в честь тех, кто об нас ноги вытирал еще 170 лет назад, города назвали с их именем и улицы? — заявил лидер либерал-демократов журналистам.

В 2018 году Владимир Жириновский предложил переименовать Баренцево и Белое моря. Белому морю он предлагал вернуть имя Студеное, Баренцеву морю - Ледовитое. Японское море должно, по мнению политика, стать Восточным, Черное - Русским, Дальний Восток - Русским Востоком.