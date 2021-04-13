Израиль планирует разрешить въезд для вакцинированных туристов с 23 мая 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израиль начал разработку программы по началу приема групп иностранных туристов, вакцинированных от коронавирусной инфекции. Данная программа может заработать с 23 мая. Об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения и туризма страны.

«С 23 мая 2021 года въезд в Израиль будет открыт на первом этапе для въезда групп вакцинированных иностранных туристов», - говорится в документе, где отмечается, что министр туризма Орит Фаркаш-Хакоэн и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн достигли договоренности о программе приема и въезда вакцинированных иностранных туристов из в группах.

Согласно предложенной программе, иностранные туристы будут обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус перед посадкой в самолет, а также сдать тест и серологический анализ в аэропорту имени Бен Гуриона для подтверждения иммунитета, полученного в результате прививки или перенесенного заболевания.

Министр туризма Израиля сообщил о своем намерении продолжать настаивать на полном возвращении въездного туризма в страну. По его словам, это окажет большую помощь израильской экономике, а также предоставит рабочие места, в которых «так нуждаются многие израильтяне сегодня».