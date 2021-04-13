Российские авиакомпании готовы вернуть деньги за билеты в Турцию Фото: Иван ВИСЛОВ

Российские авиакомпании готовы вернуть деньги за билеты в Турцию и Танзанию, авиасообщение с которыми приостановили на полтора месяца - в период с 15 апреля по 1 июня.

Как сообщила, авиакомпания Utair, пассажиры с билетами в Турцию и Танзанию на даты с 15 апреля по 31 мая смогут обменять авиабилеты или получить деньги за возврат

Авиакомпания Azur air сообщила, что после ограничения рейсов в Турцию и Танзанию корректирует полетную программу, а также готовит предложения по обмену и возврату билетов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, днем ранее, 12 апреля, было принято решение прекратить авиасообщение с Танзанией и Турцией. При этом регулярное авиасообщение между двумя Россией и Турцией будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что стабилизации в мире по коронавирусу пока не наблюдается. По ее словам, большинство заболевших коронавирусной инфекцией россиян возвращаются из Турции, а из Танзании из привозят не только COVID-19, но и малярию