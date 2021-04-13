Россиянам рассказали, как вернуть потраченные на отдых в Турции деньги

В Ростуризме рассказали, как вернуть потраченные на отдых в Турции деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростуризм рассказал российским путешественникам, как вернуть деньги за отмененные поездки в Турцию. Документ опубликован на сайте ведомства.

Россияне могут обратиться в место приобретения путевки и потребовать вернуть средства в соответствии с гражданским законодательством России и законодательством о защите прав потребителей.

Также граждане могут обменять тур на альтернативный. К примеру, поменять направление без смены сроков поездки или перенести путешествие с сохранением выбранном страны. В Ростуризме отметили, что в таком случае внесенные за путевку деньги будут храниться у туроператора.

Напомним, 12 апреля российские власти решили приостановить авиасообщение с Турцией на полтора месяца - в период с 15 апреля по 1 июня. Регулярное авиасообщение между двумя странами будет ограничено только двумя рейсами в неделю на взаимной основе. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отметила, что большинство заболевших граждан, приезжающих в России из-за границы, приезжают именно из Турции.