Минздрав Белоруссии сообщил о третье волне заболеваемости коронавирусом в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белоруссии началась третья волна заболеваемости коронавирусной инфекции. Такое заявление сделало Министерство здравоохранение республики.

Как говорится в заявлении ведомства, по данным дозорного эпидемиологического слежения, частота выявления РНК вируса SARS-CoV-2 (ПЦР) в исследуемых образцах за 14 календарных недель текущего года составила 11 процентов.

«Учитывая рост заболеваемости инфекцией COVID-19, расслабляться и игнорировать рекомендации врачей по соблюдению масочного режима и физического дистанцирования не стоит», - говорится на сайте ведомства.

В министерстве отмечают, что по состоянию на среду, 12 апреля, количество привитых одной дозой вакцины составило 129 899 человек, двумя дозами - 41 688 человек.