Аптечные сети России отказываются от торговли феназепамом

Российские аптечные сети отказываются от торговли феназепамом Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Российские аптечные сети отказываются от продажи успокоительного средства феназепам.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на представителей фармацевтического рынка, отказ связан с тем, что в марте 2021 года Минздрав РФ ужесточил правила продажи препарата. В частности, ведомство отнесло лекарство к сильнодействующим и ввело на него предметно-количественный учет. Также для реализации этого препарата аптечным сетям нужно иметь отдельную лицензию. После этого сети стали оформлять возврат на лекарство и отказываться от новых закупок.

Однако не все дистрибьюторы оказались готовы к такому. В частности, одна из компаний разослала своим контрагентам уведомление, что у нее нет помещений для хранения препарата.

В ноябре прошлого года Минздрав России сообщил, что после анализа подготовленного Росздравнадзором заключения о дефиците и рисках его возникновения на лекарства, цены на ряд препаратов могут быть пересмотрены для ликвидации дефицита. Минздрав напомнил, что ведомство совместно с Росздравнадзором и Федеральной антимонопольной службой начали применять новый механизм перерегистрации цен на препараты из перечня жизненно необходимых, по которым наблюдается дефицит или возникла его угроза.