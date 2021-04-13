HR-специалист рассказала, кому сложнее всего найти работу в России Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

HR-специалисты назвали категории соискателей, которые сталкиваются с трудностями при поиске работы.

Пандемия навязала рынку новые правила игры, с экономическими последствиями сталкиваются почти все соискатели вне зависимости от их сферы деятельности.

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова признает, что основной удар пришелся на возрастных соискателей – это люди в возрасте от 45 лет и старше. Работодатели не очень охотно берут на работу данных специалистов.

Согласно опросам 2019 года, каждый пятый работодатель в России не готов принимать на работу людей старше 45 лет.

- В кризис возрастная планка опустилась еще ниже. Сегодня работодатели уже косо смотрят на сотрудника, которому сорок лет. Это возраст невозврата, просят кого помоложе, - говорит Зулия Лоикова в беседе с NEWS.ru.

Вторая социально уязвимая группа на рынке труда - это молодые люди, студенты последних курсов вузов, а также выпускники. Среди них самый высокий уровень безработицы.

Безработица среди молодежи:

15-19 лет – 22,1%,

20-24 года – 15,1%.

- Во-первых, у молодых специалистов нет опыта. Во-вторых, для них поработать на одном месте девять месяцев - уже большой срок, - делится Лоикова.

В среднем молодой сотрудник задерживается на одном месте 3-5 месяцев.

- Раньше жили пятилетками и десятилетками: окончив университет и получив необходимые знания, ты смело шел и пользовался ими всю свою жизнь. Сегодня об этом нужно забытью. Если соискатель за последние два года никак не обновлял знания и навыки, никак не развивался, он остается невостребованным, - заключила эксперт.