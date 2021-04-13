Власти США рекомендуют приостановить использование вакцины от коронавируса Johnson & Johnson Фото: REUTERS

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендуют приостановить использование вакцины от коронавирусной инфекции производства компании Johnson & Johnson.

«Мы рекомендуем приостановить использование этой вакцины в целях предосторожности», - говорится в заявлении, опубликованном FDA.

Как сообщает регулятор, эксперты проверяют возможное наличие связи между использованием вакциной и образованием тромбов.

Напомним, ранее в США из-за побочных эффектов закрыли два центра вакцинации Johnson & Johnson. Симптомы, которые варьировались от головокружения до тошноты, выявили у нескольких десятков привитых данной вакциной.

Незадолго до этого на американском заводе Johnson & Johnson разработчики испортили 15 млн доз вакцины от коронавируса при смешивании ингредиентов препарата. Компания признала свою ошибку. Как уточнялось, причиной ошибки стал человеческий фактор.