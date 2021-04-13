Столтенберг заявил о приверженности НАТО Украине по вопросу Донбасса

Столтенберг заявил о приверженности НАТО к Украине по вопросу Донбасса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что НАТО на стороне Украины.

"Поддержка НАТО в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой. Мы не признаем и не признаем незаконную аннексию Крыма. Мы продолжаем призывать Россию прекратить поддержку боевиков на Востоке Украины, вывести свои войска с территории Украины", - сказал он.

Он отметил, что союзники продолжают оказывать поддержку, чтобы Украина могла сама обеспечить свою безопасность.

В свою очередь Кулеба заявил, что Украина не намеренна возвращать ДНР и ЛНР военным путем.

Ранее президент Владимир Зеленский выразил готовность о вступлении Украины в НАТО.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что такое решение могут принять лишь 30 членов НАТО, но Россия не должна вмешиваться в этот вопрос. По словам Столтенберга, суверенное государство имеет право подать заявку на членство в альянсе.

Напомним, ранее украинские власти обеспокоились присутствием российских военных на границе с Украиной. Они попросили НАТО обратить на это внимание. По этому опросу в НАТО было проведено экстренное совещание. Президенты Украины и США также провели телефонный разговор о якобы готовящемся наступлении со стороны РФ. Джо Байден выразил свою приверженность Украине, сказав, что верит в нее всей душой.