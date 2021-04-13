США планируют увеличить свой контингент военных в Германии осенью 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон дополнительно увеличит свой контингент в Германии на 500 военнослужащих ближайшей осенью. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Мы обсудили ряд вопросов, в том числе касающихся обязательств США по дислокации американских сил в Германии. Я уведомил министра обороны о нашем намерении увеличить численность нашего контингента в Германии примерно на 500 человек. И это произойдет уже осенью», - заявил глава Пентагона.

Остин отметил, что постоянное размещение американских войск на немецкой территории «хорошо для Германии и хорошо для НАТО». По его словам, отправка дополнительных подразделений будет способствовать наращиванию усилий по «сдерживанию и обороне» в Европе.

Кроме того, он назвал приоритетной задачей администрации президента США Джо Байдена укрепление сотрудничества с Берлином, а увеличение численности американских войск в Германии, по его словам, является, сильным знаком сплоченности.

Глава Пентагона и министр не уточнили, на какой именно базе американские военные будут дислоцированы.